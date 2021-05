L'adaptation en film de Portal est toujours vivante, assure J. J. Abrams

Au micro d'IGN pour parler de la version 4k de son film Super 8, le réalisateur J. J. Abrams s'est vu interroger sur le statut des hypothétiques adaptations en films des licences cultes de Valve que sont Half-Life et Portal. S'il déclare que sa société de production Bad Robot n'est plus « activement impliquée » dans l'adaptation en long-métrage des aventures de Gordon Freeman (pourtant évoquées depuis au moins cinq ans), il semble y avoir de l'espoir du côté de Portal.

« Nous avons bel et bien un script en cours d'écriture pour le film Portal en ce moment chez Warner Bros. Nous sommes très enthousiastes à propos de l'idée et du pitch, donc on a l'impression que le projet est enfin sur les rails ». Le projet, qui n'en est donc qu'à ses débuts, pourrait bien finir par voir le jour. Il ajoute : « Le projet a un potentiel énorme pour de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant que la narration limitée du jeu, aussi ingénieusement racontée soit-elle, a beaucoup de potentiel. Ça va être super fun ».