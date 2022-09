Valve ouvre des centres de réparation pour son Steam Deck

Une fois le Support Steam contacté et la machine réceptionnée par Valve, un diagnostic y sera conduit. Puis, deux cas de figures se présenteront. Si le problème est couvert par la garantie, la réparation sera gratuite et il n'y aura qu'à attendre le renvoi du Steam Deck. En revanche, si le souci n'est pas couvert, une discussion entre l'utilisateur et les réparateurs sera lancée autour d'une possible réparation payante.

Valve précise bien que ce service de réparation hors garantie est facultatif et qu'il est possible de demander à récupérer son appareil pour le réparer autrement.