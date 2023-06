Après Uber Eats, Uber Cannabis ? À Toronto, c'est déjà une réalité

Depuis plusieurs années, il est possible de se faire livrer de l'alcool via Uber Eats, aussi bien dans les commandes de restauration que lors d'achats faits auprès de détaillants. Dans la même veine, les dirigeants de l'entreprise n'ont jamais caché leur ambition de permettre la livraison de cannabis là où il est progressivement dépénalisé.

C'est désormais une réalité en Ontario. Bien que la consommation de cannabis y soit légalisée depuis plusieurs années, il aura tout de même fallu attendre le développement du secteur, et les confinements successifs, pour que les autorités et Uber Eats commencent à discuter sérieusement sur le sujet. Mais, à terme, tout détaillant de cannabis a pu s'inscrire sur la plateforme, au même titre que n'importe quelle épicerie, après un processus d'acceptation un peu plus rigide que la normale.

Dans un premier temps, les clients devaient toutefois venir chercher leur commande sur place. C'est seulement depuis octobre dernier que la livraison est possible, non pas par des livreurs habituels ou des robots, mais par des personnes employées par les magasins référencés. Et pour cause, la livraison requiert plusieurs critères.

S’il faut avoir l’âge légal minimum pour consommer du cannabis dans l’Ontario, à savoir 19 ans, le montant des commandes ne peut pas être inférieur à 50 euros et les clients doivent être sobres.