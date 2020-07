OM : les deux prochains matchs amicaux du club vont être diffusés sur... Twitch !

Alors que la direction de l'OM, en place depuis quatre ans, a déjà fait franchir un cap au club sur le plan du numérique, avec une attention toute particulière accordée aux réseaux sociaux, celle-ci reste à la recherche d'innovations technologiques. Après Snapchat Shows et TikTok l'an dernier, l'OM devient ainsi le premier club de football français à diffuser ses matchs sur Twitch, une « plateforme que nous allons activer de plus en plus dans les prochains mois », promet un représentant de l'institution phocéenne.