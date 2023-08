Sur Twitch, les streamers pourront désormais interdire l'accès à leur stream

Cette nouvelle fonctionnalité n'est qu'un ajout de plus à l'arsenal de modération mis à la disposition des créateurs de contenu sur la plateforme. Twitch a en effet une approche particulière de la politique de contenu : chaque streamer applique ses propres règles et il est donc possible de se faire bannir d'une chaîne sans enfreindre le règlement général de Twitch. Et ce sont donc des modérateurs, bénévoles et nommés par les streamers eux-mêmes, qui se chargent d'appliquer ces règles.