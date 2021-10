Leak Twitch : la plateforme renouvelle les clés de flux de tous les streamer et lance une enquête

Depuis le 6 octobre, un grand nombre de YouTubeurs se sont exprimés sur le hack. Même si ce n’est pas la première fois que des revenus de gamers fuitent sur le net, la question des données personnelles et bancaires reste préoccupante. Sur ce point, Twitch a annoncé que les données personnelles (logins et adresses e-mail) n'avaient pas été dévoilées au public. Les plus précautionneux pourront malgré tout choisir de modifier leur mot de passe et d'activer, si ce n'était déjà fait, l'authentification double facteur proposée par la plateforme.