Fiido Beast, la trottinette électrique qui permet aussi de rouler assis !

Une trottinette « tout-terrain » qui dispose aussi de larges roues 11" taillées pour le hors piste (avec en prime deux freins à disque), mais qui se distingue aussi… par une selle. En effet, à l'arrière, on retrouve une petite selle qui, une fois le guidon abaissé, permet de transformer cette Beast en un petit scooter électrique. Du côté de chez Fiido, on évoque « une combinaison entre le scooter et le kart à deux roues ».