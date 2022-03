Segway lance GT2, une trottinette électrique haute vitesse

Le modèle dispose de suspensions hydrauliques, avec un bras oscillant à l'arrière et une « fourche » à l'avant. Malgré sa (sur)puissance, la Segway GT2 promet une autonomie de 90 km, via une batterie 1,5 kWh. Au centre du guidon, on retrouve un petit écran OLED à même d'afficher de nombreuses informations, sans oublier un système d'éclairage 9 W et des freins à disque à l'avant comme à l'arrière.