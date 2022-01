OKAI ES800 : 1800 W et 60 km/h, à ce rythme là, il va bientôt falloir rouler en armure

L'ES600 est équipée d'un moteur de 350 W en puissance continue (700 W de puissance maximale), d'une batterie interchangeable de 700 Wh, et de feux avant et arrière LED améliorant sa visibilité. Sa roue avant fait 12", et sa roue arrière 10". Selon OKAI, elle est « conçue pour répondre aux besoins de l'industrie mondiale en croissance rapide du partage de trottinettes, et elle atteint le point idéal en termes d'efficacité, de durabilité et de facilité d'utilisation ». Équipée de suspensions hydrauliques, elle devrait également offrir un certain confort de conduite.