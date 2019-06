En Roumanie, Renault baisse le prix de sa ZOE quand la pollution augmente

© Renault

Une promotion « DisCO2unt » chez Renault

Source : Electrek

Ainsi, lorsque lede l'air augmente, le prix de labaisse, le tout en temps réel, et visible de tous grâce à une projection sur un immeuble.Ainsi, le très large affichage mis en place parfonctionne de concert avec diversdisséminés dans la capitale. Ces derniers se chargent de mesurer le, à partir duquel le système va, toutes les six minutes.Une campagne gérée par l'agence, pour la ville de Bucarest,(il s'agit de la seconde capitale européenne la plus polluée).Le but de cette campagne est, non seulement, de, mais aussi deEn effet, en fonction de la pollution mesurée, le prix de la Renault ZOE peut baisser de manière assez significative. Il suffit alors aux intéressés de bloquer ce prix, en. «» explique un représentant de Renault.Une campagne particulièrement originale donc, qui a débuté au mois d'avril en Roumanie. Si cela n'a pas été précisé par le constructeur, il serait intéressant de savoir si cette dernière a permis de