Automobile : 4 % des stations de recharge électrique seraient déjà HS aux États-Unis

Bonne nouvelle pour les possesseurs d'un véhicule électrique aux États-Unis, dont les ventes explosent toujours, et qui rencontrent des soucis avec la recharge de leur véhicule. Le ministère des Transports local va en effet débloquer la somme de 100 millions de dollars afin de « réparer et remplacer l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) existante, mais non opérationnelle ».