Il est désormais possible de transformer sa vieille Coccinelle en électrique pour 2 000 dollars

À première vue, ce kit paraît plutôt attrayant. Un rétrofit électrique revient souvent extrêmement cher aux propriétaires, et l'achat de celui-ci peut être une alternative envisageable pour certains. Il faudra tout de même être un peu bricoleur et connaisseur pour que la voiture puisse entièrement rouler. La prudence reste de mise lorsqu'il s'agit d'acheter des composants auprès de fournisseurs non officiels et non approuvés par les constructeurs.