Et si la voiture télécommandée de votre enfance existait en taille... XXL ? Le rêve devient réalité !

Depuis son annonce il y a deux ans, la Tamiya Wild One Max est passée par plusieurs changements notoires. Le modèle est déjà bien plus grand et doté d'une motorisation plus puissante. Le système de suspensions a été lui aussi intégralement revu, permettant au véhicule d'évoluer sur routes comme sur terrains accidentés. Cette évolution n'est pas sans impact sur son coût puisque ce petit jouet se monnaiera 41 000 € hors taxes. Un tarif qui est supérieur au prix d'un Nissan Qashqai E-Power ou plus au moins équivalent à celui d'une Peugeot 308 hybride.