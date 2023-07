Renault : pourquoi vous aurez tous un peu de Jean-Michel Jarre dans vos futures voitures électriques

Pour ses récents et prochains véhicules électriques, Renault planche sur la séquence d'accueil. Il s'agit des sons émis par la voiture lorsque vous pénétrez dans l'habitacle. Le constructeur développe également les fameux VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), les sons d'alerte qui permettent aux voitures électriques, éminemment plus discrètes que des véhicules thermiques, de signaler leur présence et de prévenir les piétons.