L'Italien Aehra dévoile sa future berline électrique... on veut absolument la voir sur nos routes !

En toute fin d'année dernière, la start-up milanaise Aehra dévoilait son tout premier véhicule électrique : un grand crossover haut de gamme nommé astucieusement… "SUV". Ce dernier, affichant un style affirmé, devrait offrir une puissance de 800 chevaux pour 800 kilomètres d'autonomie (via une batterie de 120 kWh).

Alors que le "SUV" de la marque devrait sortir en 2025, la marque a d'ores et déjà dévoilé son second modèle au salon de Monza : une berline au look racé et baptisée… « Sedan » (ce qui signifie littéralement « berline »), et qui cible directement les modèles électriques les plus haut de gamme.