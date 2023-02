Mercedes : la plus célèbre des camionnettes passe à l'électrique, avec une belle autonomie

Mercedes passe la seconde en ce qui concerne son eSprinter, avec une nouvelle déclinaison qui se veut plus efficace et plus polyvalente. Le nouvel eSprinter arrive en effet avec diverses innovations techniques et s'appuie sur un nouveau concept composé de trois modules. On y retrouve une section avant de conception uniforme, une batterie logée dans le soubassement pour (entre autres) un centre de gravité très bas, sans oublier un essieu arrière à entraînement électrique.