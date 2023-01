Stellantis (Fiat-Chrystler-Peugeot) va produire des taxis volants !

Le constructeur automobile Stellantis, fruit de la fusion entre le Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles, veut assurer son avenir dans les nouvelles technologies de transport. Il vient ainsi d'annoncer son intention « d'étendre de manière significative » son partenariat avec le fabricant californien d'eVTOL (electric vertical take-off and landing), les aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical.

Ces appareils sont à la base d'un futur service de taxi volant que l'entreprise américaine veut mettre en place. Ensemble, ils assembleront à partir de 2024 l'aéronef eVTOL Midnight au niveau de la ville de Covington, en Géorgie, avec un objectif de production de 2 300 unités par an.

Le Midnigt, qui peut accueillir jusqu'à 4 passagers, et voler sur une distance de 161 kilomètres, sera utilisé pour assurer des trajets à la chaîne d'une trentaine de kilomètres chacun. Ils pourront recharger leurs batteries entre les courses sur un temps de 10 minutes.