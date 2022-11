Rétrofit : faire de sa voiture thermique une électrique peut être facilité par un nouveau prêt à taux zéro !

Connaissez-vous le rétrofit ? Si tel n'est pas encore le cas, vous pourriez être intéressé par la perspective de transformer votre véhicule thermique actuel, qu'il soit diesel ou essence, en un véhicule électrique. Pour cela, une opération, encore assez coûteuse, est nécessaire. Pour la rendre plus accessible, l'État franchit un nouveau palier en rendant éligible le rétrofit au prêt à taux zéro, mais attention, car il y a toujours ou presque un mais, cela ne se fait pas sous n'importe quelle condition.

Tout d'abord, cette mesure a été adoptée via un amendement à la Loi des Finances 2023 du député de la 11e circonscription du Rhône, Jean-Luc Fugit (Renaissance). Ce dernier est également, depuis le 4 janvier 2018, président du Conseil national de l'air, une autorité consultative émettant des recommandations pour améliorer la qualité de l'air. Cet objectif fait partie des priorités des Zones à Faibles Émissions (ZFE), des territoires au sein de métropoles de plus de 150 000 habitants. Chaque métropole fixe sa ZFE en fonction de ses besoins. Certaines, comme à Grenoble et Paris, sont déjà existantes, et l'ensemble des métropoles possédant ce nombre d'habitants devra en compter une à l'horizon 2025.

Or, pour démultiplier les possibilités de rouler avec un véhicule « propre » dans les ZFE, l'amendement permet donc d'être désormais éligible à l'obtention d'un prêt à taux zéro pour le rétrofit, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, bien que des aides existent déjà pour alléger le coût de cette transformation.