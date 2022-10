Vers des stations de recharge électrique Renault ouvertes à tous

Le réseau sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et chaque station proposera un total de six points de charge ultrarapide allant jusqu’à 400 kW. Et ce n'est pas tout, puisque les conducteurs pourront profiter du temps de recharge pour accéder à une zone de détente, pour prendre un café et/ou un encas. Sans dévoiler le moindre prix, Renault précise que les détenteurs de cartes Mobilize auront droit à « des tarifs préférentiels ».