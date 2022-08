Le buggy Meyers Manx est de retour en version électrique

Un nouveau buggy annoncé comme léger et rapide, doté pour cela d'un double moteur 100 % électrique développant pas moins de 400 ch (et 325 Nm de couple). Côté look, les concepteurs ont joué à fond la carte du vintage, avec un intérieur très épuré, un volant « d'époque ». Le tout repose sur une monocoque en aluminium, avec une suspension arrière indépendante et des freins à disques.

Sur le modèle premium, on devrait y retrouver une batterie de 40 kWh, soit de quoi parcourir 480 km sur une seule charge. Le constructeur proposera également un modèle plus abordable, aux performances réduites, avec notamment une batterie de 20 kWh, le tout pour un poids de 680 kg. Tout-terrain oblige, il s'agira ici d'un véhicule doté de quatre roues motrices.