Électrique ou non, Renault vous invite à préférer la marche à la voiture

En effet, dans une publicité réalisée avec Natanel Ericsson et rythmée par une reprise de la chanson You're still the One de Shania Twain (par Okay Kaya), Renault invite les propriétaires du Captur E-Tech hybride à privilégier le vélo ou encore la marche. Arnaud Belloni, en charge du marketing chez Renault, s'est exprimé : « Pour la première fois, nous suggérons de manière proactive à nos clients de ne pas utiliser leur voiture en permanence, un choix sans précédent dans l'industrie automobile ».