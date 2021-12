Pourquoi la Renault ZOÉ a-t-elle perdu toutes ses étoiles au test de sécurité Euro NCAP ?

On pourrait donc penser que la coqueluche des véhicules électriques français n'est que la victime d'un barème de plus en plus compliqué à satisfaire, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans son rapport, l'Euro NCAP épingle Renault et sa décision d'avoir troqué ses airbags passagers offrant à l'origine une protection au thorax et au visage contre des airbags moins efficaces, protégeant uniquement le thorax. Un défaut qui ne pardonne pas pour l'organisme indépendant européen. Un constat appuyé par le secrétaire de ce dernier, Michiel van Ratingen :

« Renault était autrefois un symbole de sécurité et de sûreté routière. Aujourd'hui, les résultats décevants de la ZOÉ (et du Dacia Spring) montrent que la sécurité devient une oubliée de la transition de la marque vers l'électrique ».