Après Lewis Hamilton, Nico Rosberg rejoint l'Extreme E

RXR annonce aussi que l'équipe s'engagera « à des activités en marge de la course et des projets avec les institutions et initiatives qui génèrent un impact environnemental et social notable dans les zones éloignées que l'Extreme E visitera ». La première de ces initiatives sera de soutenir la fondation Prince Albert II de Monaco, qui lutte pour surveiller l'eau potable et la végétation au Sénégal.