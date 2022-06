Risque de décrochage de roue, Toyota rappelle toutes ses bZ4X

En cause : des écrous qui seraient susceptibles de se desserrer de manière anormale et prématurée, pouvant entraîner… le décrochage d'une roue. Une information qui a été confirmée par un porte-parole de chez Toyota, et qui impose à la marque japonaise un rappel particulièrement précoce, en plus de faire une bien mauvaise publicité au bZ4X à peine lancé.