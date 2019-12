YouTube dévoile quelques indices sur son Rewind 2019

YouTube Rewind 2019 : éviter les erreurs de l'an dernier

Et si le service n'a pas encore mis en ligne « la » vidéo du Rewind 2019, elle partage déjà quelques statistiques et démontre une volonté de changement par rapport à l'année dernière.Le YouTube Rewind de 2018 avait réussi le prodige de devenir la vidéo la plus «» de la plateforme en faisant l'impasse sur certains vidéastes ultra populaire à cause de diverses polémiques.Sur Twitter, YouTube a posté unpour montrer sa volonté de ne pas commettre les mêmes erreurs que l'an passé et son intention de proposer quelque chose de différent.On apprend par ailleurs que PewDiePie est toujours le vidéaste le plus regardé de la plateforme, mais que la vidéo qui décroche le plus grand nombre de likes cette année est celle de l'œuf le plus populaire d'Instagram, mise en ligne par MrBeast, avec plus de 11 millions de pouces bleus.