La page d'accueil de YouTube s'offre une évolution en douceur

Une interface aérée qui met plus en valeur les vidéos recommandées

De nouvelles options de personnalisation et de filtrage

Source : YouTube

YouTube annonce plusieurs changements sur sa page d'accueil accessible depuis les tablettes et les navigateurs de bureau. Les modifications restent subtiles mais vont offrir plus d'options à l'utilisateur pour configurer le contenu proposé selon ses goûts.En premier lieu les aperçus des vidéos présentées vont être élargis et proposés en haute résolution. Seules huit vidéos recommandées, au lieu de dix actuellement, seront affichées et la rubrique «» va être supprimée.YouTube veut se concentrer davantage sur une présentation plus pertinente de contenus liés aux abonnements et à l'historique de navigation.En passant le curseur de la souris sur un aperçu, vous trouverez également une nouvelle option «», pour établir votre programme de vidéos à regarder directement depuis la page d'accueil. Plus besoin de consulter vos différentes chaines préférées pour mettre à la suite les dernières vidéos à consulter.Vous pouvez également retrouver l'option «», déjà présente depuis quelques temps, pour épingler les contenus dans une playlist dédiée, accessible depuis tous vos appareils reliés à votre compte YouTube.Le dernier ajout apporté à la page d'accueil est une nouvelle option ajoutée au menu contextuel, accessible en cliquant sur les « trois petits points » associés à chaque vidéo. Elle permet d'indiquer à l'algorithme de ne plus recommander une chaîne dans les suggestions, afin d'obtenir une page d'accueil plus personnelle et en accord avec ses goûts.Le déploiement sera progressif, comme Google en a l'habitude avec ses différents services, et sera actif dans les prochaines semaines pour l'ensemble des utilisateurs.