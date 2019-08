Celebrily : l'arnaque qui voulait vendre des vidéos d'influenceurs sans leur accord

Une fausse plateforme regroupant les plus grands youtubeurs actuels

Un étudiant à la tête de ce juteux business

Nous condamnons l'utilisation du logo des @restosducoeur sur le site #Celebrily. Nous n'avons jamais été partenaires ni reçu de dons de leur part. Nous avons entrepris des démarches. Merci à tous pour votre vigilance. @Abbe_Pierre @CroixRouge @MSF_france @apfhandicap — Les Restos du Coeur (@restosducoeur) July 31, 2019

La Fondation @Abbe_Pierre condamne fermement l'utilisation de son logo sur https://t.co/JlKjeKHZzx et va se retourner contre ses auteurs. Elle n'a jamais été sollicitée ni n'a bénéficié d'aucune somme versée sur ce site. ⚠️ à ce genre d'initiatives ! — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) July 31, 2019

Source : Numerama

Commander une vidéo à sonpréféré pour son anniversaire ou juste le plaisir de recevoir un message personnalisé n'est pas une pratique totalement inédite. Tibo InShape le pratique depuis plusieurs années, avec la possibilité deLe sitesouhaitait surfer sur cette tendance et proposer un catalogue d'influenceurs et de starlettes, à qui l'on pouvait commander en quelques clics sa propre vidéo, à l'image de Squeezie, Natoo, Nabilla ou encore Cyprien et Norman.a contacté une bonne partie des artistes présents sur la plateforme etpour participer à Celebrily, ou ont refusé immédiatement pour les quelques uns qui ont été approchés.La vidéo dequemet en avant pour promouvoir ses prestations est un contenu tourné avant la mise en ligne du site le 14 juillet 2019, vraisemblablement pour son propre service.L'escroc à la tête du site allait même jusqu'à indiquer qu'une partie des bénéfices générées par la vente de ces contenus serait reversée à des, comme les Restos du Coeur, la Croix Rouge ou encore Médecins sans frontières. Toutes ont démenti catégoriquement ces affirmations sur les réseaux sociaux.Le site est aujourd'hui hors ligne mais il serait possible de remonter jusqu'au responsable de cette vastene contenait pas de mentions légales (ce qui est pourtant imposé par la loi) mais après enquête, le site appartiendrait à un certain Alexander Tapio, étudiant à l'ESSEC de Singapour.Le jeune homme se décrit comme un « entrepreneur », à la tête d'une structure de formation qui lui aurait rapporté 400 000 dollars, selon son profil LinkedIn. Il n'a jamais répondu aux questions des journalistes à propos deet a supprimé la plupart de ses profils sociaux depuis la mise en lumière ses agissements supposés.