YouTube : sur iOS et Android, cette nouvelle fonctionnalité va révolutionner les lives

YouTube ne cesse d'évoluer pour proposer toujours plus de nouveautés. Déployée pour le moment auprès « d'un petit groupe de créateurs et créatrices », la bien nommée fonctionnalité « Faire un live ensemble » est en cours de déploiement sur les moutures iOS et Android de YouTube. Google précise encore explorer l'arrivée de celle-ci sur desktop. Pour une mise à disposition plus globale, il faudra patienter encore un peu.