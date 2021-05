L'Allemagne pourrait interdire à Google de commercialiser ses enceintes connectées et YouTube Music

Cette technologie, connue sous le nom de Chromecast, est utilisée sur de très nombreux appareils, des téléphones fonctionnant sous Android aux enceintes connectées , en passant par les applications Google, dont YouTube Music , et les SmartTV. À l'issue du procès qui s'achève en Allemagne, le géant américain risque de se voir interdire de commercialiser la technologie Cast sur le territoire allemand, et donc la vente de ses enceintes connectées et l'accès à YouTube Music et nombre de ses services.