Le HDR débarque sur les directs sur YouTube

Dès aujourd'hui, tout créateur YouTube capable de produire du contenu compatible HDR peut diffuser ses vidéos en direct, en conservant le High Dynamic Range. Il est également possible de diffuser en direct des contenus de jeux vidéo au format HDR.

YouTube explique : « Le format HDR vous permet de proposer à vos spectateurs des contenus aux couleurs plus vives et plus réalistes sur les appareils fonctionnant avec ce format. » Google propose d'ailleurs l'inévitable image « avant/après » qui permet de découvrir tous les bienfaits du HDR.