The Nevers, la prochaine série de SF victorienne signée Joss Whedon pour HBO, dévoile un teaser

Annoncée de longue date et dotée d'une production compliquée, la série The Nevers est bientôt sur nous. HBO vient en effet de dévoiler un teaser qui évoque une vague sortie en avril. Bien entendu, en France c'est OCS qui proposera la série, on l'imagine en US+24.

Composée de six épisodes sur les 10 initialement prévus, la première saison de The Nevers nous vient à l'origine de Joss Whedon. Mais l'homme, à qui l'on doit notamment les séries Firefly, Buffy et Agents of S.H.I.E.L.D. ou encore les films Avengers : L'Ère d'Ultron et Justice League, quittait le projet en novembre dernier. Complètement épuisé d'après ses dires, il laissera la place de showrunner à Philippa Goslett.

Le scénario de The Nevers est volontairement flou. Située durant les dernières années du règne de la reine Victoria, l'intrigue suivra notamment des femmes dites « touchées », c'est-à-dire soudainement dotées de pouvoirs étranges. Sans surprise, « la société craint ce qu'elle ne peut comprendre ».

Le casting lui en revanche est plus concret (et solide), puisque seront notamment de la partie Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams, James Norton, Rochelle Neil ou encore Tom Riley.