She-Hulk : Disney+ vous donne rendez-vous en août pour cette avocate Marvel pas comme les autres

Composée de neuf épisodes (réalisés par Kat Coiro et Anu Valia), She-Hulk: Attorney at Law s'annonce une nouvelle fois assez différente des précédentes séries du MCU. Visiblement orientée humour (et effets visuels… mitigés), la série de Jessica Gao (Rick and Morty, Silicon Valley) portée par Tatiana Maslany (récompensée pour ses rôles dans Orphan Black) suit Jennifer Walters, une avocate trentenaire dotée des mêmes pouvoirs que Hulk.