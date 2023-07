Piratage : l'un des plus gros sites de streaming au monde change de nom et sème le doute

Avec plus de 205 millions de visites par mois, le site Zoro.to n'est pas exactement un petit joueur dans le monde du piratage de films et de séries sur Internet. Il jouit pourtant d'une relative tranquillité de la part des autorités et peut poursuivre ses activités le plus souvent sans être inquiété. La raison derrière cela est peut-être à chercher du côté de l'âge du site, à peine deux ans, les autorités préférant probablement se concentrer sur ses concurrents bien établis.