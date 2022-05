Piratage : le site de téléchargement Tirexo n'est pas mort et devient PapaFlix.com

Mais Tirexo est déjà de retour. L'annonce s'est faite sur le groupe Telegram du service. On y apprend que le nom de domaine n'est plus le même et que pour retrouver la plateforme, il faut désormais se rendre sur le site PapaFlix.com.

"La version bêta du nouveau site est disponible, il se peut que vous rencontrez (sic) des petits bugs", expliquent les administrateurs par le biais de l'application de messagerie.

Quand on se rend sur le site, on constate en effet quelques problèmes d'affichage, avec des éléments qui se superposent. Mais un catalogue bien fourni de séries, films, musiques, logiciels et jeux est bien présent.