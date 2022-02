Molotov : les chaînes du groupe TF1 deviennent elles aussi payantes

Un mois plus tard, la plateforme est enfin parvenue à un accord avec le groupe. « Molotov distribuera dorénavant les chaînes en clair du groupe TF1 dans ses offres payantes », a indiqué le service de streaming, qui misait avant tout sur la gratuité de son service pour attirer de nouveaux utilisateurs. À ce stade, l’accord exclut les chaînes payantes du groupe (TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV) qui font encore l’objet de négociations. Les « replays et bonus » des chaînes TF1 seront quant à eux rendus disponibles prochainement.