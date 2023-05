Paramount+ : quand et pourquoi son prix va augmenter

Annoncée il y a quelques mois, la fusion entre Paramount+ et Showtime sera bientôt effective outre-Atlantique. Le 27 juin prochain, Paramount Global lancera Paramount+ With Showtime, un nouveau produit regroupant les deux services. L'objectif est, d'ici la fin de l'année, de supprimer l'application (et l'indépendance de la marque) Showtime et de rendre l'app Paramount+ toujours plus attractive.