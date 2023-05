Pourquoi Netflix retarde toujours et encore la fin du partage des mots de passe

Et pourtant, même si ce n'est pas la première fois, le WSJ annonce que cette mesure devrait à nouveau être reportée, et donc n'être pas appliquée avant au moins le deuxième semestre 2023. La raison ? Elle a été évoquée juste avant. Netflix semble redouter finalement que cette surfacturation de ses clients soit très mal vécue, et risque de provoquer un exode massif de ses abonnés. Retour au point de départ, donc, jusqu'à ce qu'un nouveau cadre remette l'idée sur la table dans quelques mois ? Peut-être que Netflix tente juste de réduire le partage en question en multipliant les effets d'annonce, sans réellement envisager d'agir un jour en ce sens.