Paramount+ va fusionner avec Showtime et annule plusieurs séries

Si, dans l'ensemble, cette absorption s'avérera certainement profitable pour Paramount Global, elle s'accompagne de quelques coupes budgétaires et d'une restructuration de fond. Ainsi, en même temps que la découverte de cette fusion, nous apprenons que Showtime va annuler plusieurs de ses séries, qui disparaîtront purement et simplement.

American Gigolo, avec comme acteur principal le talentueux Jon Bernthal, n'aura donc pas droit à une seconde saison. Let The Right One In, inspiré du film suédois éponyme, en fait également les frais. Enfin, la série encore non diffusée Three Women ne verra jamais la lumière de nos écrans.

« En rejoignant Paramount+, nous pouvons allouer plus de ressources à la construction de ce qui a rendu la marque Showtime célèbre et faire de nos meilleurs contenus de véritables hits mondiaux », tente de rassurer Chris McCarthy, P.-D.G. de Showtime et Paramount Media Networks. « Pour cela, nous allons cesser d'investir dans des éléments représentant moins de 10 % de nos vues. » Reste à voir si tout cela sera vraiment profitable aux deux parties de l'opération.