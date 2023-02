Mais ! Pourquoi Molotov fait-il grimper les prix pour ses anciens clients ?

Pour justifier cette hausse de prix, Molotov met en avant le fait que l'offre Molotov Plus n'existe plus dans son catalogue. En effet, cet abonnement a été supprimé au mois d'août 2022 et remplacé par une autre formule, Molotov Extra, qui propose peu ou prou les mêmes contenus et services, un accès à 80 chaînes et quatre écrans simultanés en haute définition.

Molotov a probablement souhaité éviter de pénaliser ses nouveaux clients, qui jusqu'ici payaient plus cher pour la même prestation de services. Les abonnés qui souhaiteraient ne pas subir cette augmentation du prix perdraient dans la foulée l'accès aux chaînes TF1 et M6, et aux autres canaux détenus par les deux groupes audiovisuels français.

Molotov n'est pas le seul à avoir fait grimper la facture. Pour des raisons d'augmentation de la TVA de 10 à 20 %, Canal+ a en fin d'année dernière gonflé le prix de ses différentes formules de quelques euros supplémentaires.