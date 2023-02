Salto : cette fois, la fermeture de la plateforme est bien officielle

Lancée le 20 octobre 2020, Salto n'aura pas passé le cap symbolique des 3 ans d'activité. La décision était dans les cartons, nous vous en parlions il y a plusieurs semaines déjà, et depuis quelques jours, la plateforme n'acceptait plus de nouveaux abonnés, nous laissant deviner l'inéluctable. Le 15 février, France Télévisions, M6 et TF1 ont un peu plus encore formalisé la fin de Salto en officialisant par le biais d'un communiqué de presse l'arrêt du service, qui compterait près de 1 million d'abonnés à date.