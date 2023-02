Vous souhaitez vous abonner à Salto ? Désolé, mais c'est trop tard

Avec la disparition de l'option d'abonnement à Salto, tout porte à croire que la plateforme de streaming française vit ses dernières heures. Un conseil d'administration devrait entériner la liquidation de la société entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. Les équipes de Salto, qui se sont réduites ces derniers mois, ne disposent plus de locaux pour travailler.

TF1, l'un des coactionnaires de départ avec M6 et France Télévisions, avait déjà annoncé son intention de se désengager totalement de Salto. Il a d'ailleurs mis en ligne MyTF1 Max, son propre service de replay sur abonnement, qui propose des contenus en avant-première. M6 avait embrayé le pas quelques jours plus tard et France Télévisions n'a pas souhaité assumer seule les frais de fonctionnement. La recherche d'un repreneur n'a mené à rien et aucun acheteur français ou international n'a semblé souhaiter reprendre les contenus ou le portefeuille client de la plateforme.

Salto vit donc ses dernières heures, mais n'a pas démérité pour autant. Dans un contexte hautement concurrentiel, la petite plateforme avait, selon les derniers chiffres communiqués, atteint un palier de 900 000 abonnés, ce qui constitue une petite performance. Le service avait également réussi quelques coups médiatiques, avec la diffusion en exclusivité des épisodes « réunion » de Friends, ou de Harry Potter.