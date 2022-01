Salto manque sa réception, les chiffres du service de streaming ne sont pas bons

On s’en doutait, Salto ne rencontre pas le succès escompté. Lancée en octobre 2020 suite à un accord entre TF1, M6 et France Télévisions dans l’optique de concurrencer Netflix et consorts, la plateforme de SVOD à la française peine à trouver son public. Le magazine Capital a mené l’enquête pour connaître les chiffres exacts de Salto et l’impression d’un lancement difficile se confirme. Delphine Ernotte, patronne de France TV, affirmait ce 12 janvier que le service se définissant comme « la plateforme française de divertissement » comptait quelque 700 000 abonnés.