Molotov lance 7 nouvelles chaînes thématiques sur sa plateforme Mango

Le service de streaming propose déjà Mango, un service de vidéo à la demande avec quelques programmes gratuits contre la diffusion de plusieurs annonces.

Molotov présente aujourd'hui sept nouveaux canaux dits FAST, pour Free Ad Supported Télévision. Il s'agit de chaînes linéaires tout ce qu'il y a de plus classique avec la diffusion de publicité entre les différents programmes. On retrouve donc dans cette nouvelle offre les chaînes Mango, Mango Séries, Mango Cinéma, Mango Kids, Mango Docs, Mango Histoire et enfin Mango Novelas pour les amateurs de ces séries télévisées.

Les chaînes FAST sont aujourd'hui un axe stratégique important de l'entreprise, qui doit recentrer ses activités après avoir perdu coup sur coup la possibilité de diffuser les programmes des groupes M6 et TF1.

« Avec l'essor de la télé connectée, les FAST Channels représentent l'avenir de la télévision gratuite et donnent aux téléspectateurs comme aux annonceurs une combinaison idéale entre les habitudes de consommation linéaire du public et les vertus de la publicité numérique », explique d'ailleurs le service de streaming dans un communiqué.

Molotov a en parallèle développé une technologie propriétaire de « linéarisation des contenus à la demande » pour faciliter la découverte sur la plateforme, mais aussi, on s'en doute, pour affiner le ciblage publicitaire en fonction des goûts de l'utilisateur.