Hisense rejoint l'association WiSA afin de développer le son sans-fil

Le constructeur Hisense vient d'officialiser son adhésion à l'association WiSA. Ce dernier rejoint d'autres marques de renom comme LG, Bang & Olufsen, Xbox, Harman Kardon, JBL ou encore TCL. De cette manière, les téléviseurs Hisense de 2021 pourront bénéficier de la précieuse certification WiSA Ready.

« WiSA continue de dominer la catégorie émergente de l'audio sans-fil, et nous sommes fiers d'obtenir la certification "WiSA Ready" et de fournir des solutions qui offriront des expériences de divertissement étonnantes, pratiques et immersives à des millions de consommateurs », explique David Gold, pour le compte de Hisense America.