Vous vous souvenez de l'Horloge Parlante ? Orange va la faire disparaître définitivement

La baisse des appels au 3699 - service facturé 1,50 euro/appel plus le prix d'un appel - explique aussi cet arrêt. On ignore à quel point le service était encore sollicité, mais cela doit être famélique. Surtout, on peut considérer que la multiplication des sources permettant de donner l'heure (smartphones, mobiles, ordinateurs, tablettes et autres) avec une précision redoutable et sans la contrainte du coup de téléphone aura eu raison de l'Horloge Parlante.