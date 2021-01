Vous pouvez utiliser l'overlay de Discord en jeu

Discord propose un overlay, c'est-à-dire une interface qui vient s'afficher par-dessus les jeux et applications compatibles. Cela permet notamment d'afficher les noms et avatars des personnes présentent en ligne et/ou en train de parler, ou encore des notifications. Pour l'activer, rien de plus simple :

Cliquez sur la roue crantée en bas à gauche de l'interface pour ouvrir les paramètres ; A gauche, rendez-vous dans le menu « Overlay » ; Là, activez l'overlay, choisissez éventuellement un autre raccourci pour le dé/verouiller et choisissez ce que vous voulez afficher (taille de l'avatar, fréquence d'affichage des noms ou encore position des notifications sur l'écran) ; En jeu, appuyez sur votre raccourci clavier pour afficher davantage d'éléments de l'overlay et éventuellement les déplacer