Ce logiciel pour optimiser votre Mac lent est en promo

CleanMyMac X est un logiciel très complet qui vous permet de faire le ménage sur votre machine en un seul clic. Le menu principal de l'application vous permet de réaliser un scan complet de votre ordinateur pour y déceler les fichiers cache mais aussi les fichiers présents dans votre corbeille, les traductions inutiles de vos applications ou encore mettre en lumière les fichiers volumineux.

iTunes, Mail ou encore Photos sont autant d'applications susceptibles d'être facilement allégées, et par la même occasion, optimisées. Les quantités de stockage disponible, hors iCloud, sur les Mac, n'étant pas non plus des plus conséquentes, il est toujours bon de récupérer un peu d'espace supplémentaire.

Et grâce à la technologie Safety Database, soyez tranquille, CleanMyMac X sait faire la différence entre un dossier important et un fichier inutile. Cet assistant intelligent est pensé pour vous épauler, et de toute manière, il ne supprime jamais rien sans votre aval. CleanMyMac X est aussi dédié à la protection de votre Mac, puisque vous pouvez facilement lancer une analyse pour déceler de potentiels malwares. Au total, MacPaw revendique un temps moyen de démarrage divisé par 4, des applications jusqu'à 2,5x plus réactives, et jusqu'à 5x plus d'espace de stockage libre. Vous en voulez la preuve ? Testez CleanMyMac X pendant trente jours !