CES 2021 : Dolby veut mettre ses algorithmes au service de vos appels audio/vidéo

Spécialisé dans le traitement et la réduction du bruit (en plus de ces nombreuses technologies images et son) depuis sa création dans les

années 60, Dolby continue de développer ses technologies et algorithmes à l'ère de la visioconférence.

Jusqu'à présent intégrée sur quelques appareils spécifiques de visio, son très intéressant Dolby Voice (présenté en 2017) fait une première percée sur ordinateur.