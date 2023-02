Geekbench 6 est là, avec des tests plus réalistes, et il est gratuit

Quatre ans après la sortie de Geekbench 5, Primate Labs lâche donc la sixième version de son logiciel de benchmark exhaustif. Tout en gardant l'aspect multiplateforme qui lui a valu sa popularité, l'outil se met à jour en corrélation avec les matériels et applications dernier cri.

Geekbench 6 dispose en effet de beaucoup plus de données que son illustre grand frère pour mettre à contribution PC comme smartphone. Les tests existants gagnent ainsi en efficacité, et de nouveaux ont été ajoutés, comme la simulation de l'effet de flou sur les applications de visioconférence, l'IA de détection d'objet sur les logiciels photo, et bien d'autres encore.

Primate Labs assure également que les scores affichés par Geekbench 6 sont plus précis par rapport aux différents appareils et plateformes existants. Les GPU et CPU (en single comme en multi-core, notamment lorsqu'il est question de p-cores et e-cores) devraient également être plus efficacement mis à contribution, pour des scores plus pertinents.