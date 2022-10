Il est temps de faire chauffer les cartes graphiques : Speed Way, le nouveau test 3DMark, est là !

Annoncé mine de rien en février dernier, Speed Way fait enfin son entrée sur 3DMark. Après un nouveau test pour le XeSS d'Intel, la solution de benchmark d'UL se frotte désormais à DirectX 12 Ultimate, au ray tracing et à l'illumination globale.

Parmi les fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate comprises dans Speed Way, on retrouve notamment les mesh shaders et le taux d'ombrage variable, visant à optimiser les performances et la qualité visuelle.

L'autre pan majeur de ce nouveau test est bien sûr le ray tracing et l'illumination globale qui affichent différentes scènes faisant la part belle aux reflets et à l'éclairage. Partenariat avec Lenovo oblige, on retrouvera ci et là des renvois à Legion, la filiale gaming de la marque.

Speed Way comprend ainsi différents modes, comme un mode versus. Celui-ci permet de comparer ses résultats avec d'autres utilisateurs, qui pourront alors figurer dans un classement. Un mode interactif est également de la partie. Il donne la possibilité d'explorer librement une scène donnée et d'ajuster de nombreux paramètres pour vraiment tester à fond les capacités de sa configuration.